Taranto, ufficiale l'arrivo di Guido Ezequiel Abayian

Il Taranto ha comunicato ufficialmente l'arrivo di Guido Ezequiel Abayian, attaccante classe 1989, in questa prima parte di campionato in forza al Sant'Agata, compagine che milita in Serie D Girone I con la quale ha collezionato tre goal in tre presenze. Il centravanti, dunque, va a coprire il vuoto lasciato dall'argentino Denis Stracqualursi, ceduto al Fasano. Dopo i tanti nomi fatti nel corso della settimana, Francesco Montervino, direttore sportivo dei rossoblù ha chiuso in anticipo l'arrivo dell'ultimo tassello per la rosa a disposizione di mister Giuseppe Laterza.