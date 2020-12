Serie D, finalmente domenica tutte e 4 le lucane tornano in campo

Finalmente si torna in campo. L'attesa è terminata per le 4 lucane di D. Domenica torneranno a giocare con il calendario allineato. Il Picerno ospiterà l'Audace Cerignola, mentre il Francavilla si recherà in trasferta sul campo della Puteolana e il Lavello sarà impegnato in casa della capolista Sorrento nel girone H, mentre nel raggruppamento I il Rotonda riceverà la prima della classe Cittanovese.

TURNI INFRASETTIMANALI: 23 dicembre, 6 gennaio, 3 febbraio, 24 febbraio, 1 aprile, 14 aprile

SOSTE: 30 dicembre, 3 gennaio, 14 marzo, 4 aprile

CHIUSURA GIRONE DI ANDATA: 14 febbraio

CHIUSURA GIRONE DI RITORNO: 6 giugno