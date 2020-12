Gozzano, il pari di Chieri lascia l'amaro in bocca

Succede tutto nel primo tempo al "De Paoli" tra Chieri e Gozzano, una rete per parte che chiude con un pareggio il recupero dell'8ª giornata di campionato del girone A di Serie, più volte rinviato e per le conseguenze dell'emergenza sanitaria che ha attanagliato anche questa prima parte di stagione dopo aver inciso in maniera profonda sul campionato della scorsa stagione, e per la copiosa neve scesa nel week end che ha impedito alle due squadre di scendere in campo domenica 6 dicembre come da programma.

E' il primo pareggio stagionale per il rossoblu di Soda ma il punto portato a casa dai cusiani è dolceamaro, con il rimpianto di non aver difeso il vantaggio siglato di Allegretti che avrebbe consentito alla classifica del Gozzano di impennarsi, consentendo al Chieri dell'ex Borgosesia Didu di ritagliarsi un prezioso punto salvezza grazie alla rete di Spera in chiusura di prima frazione.

Meglio il Gozzano in partenza che al culmine di una buona prima mezz'ora trova il vantaggio con l'attaccante ex Foggia che approfitta di un pasticcio difensivo della difesa torinese con Benedetto che concede via libera al gozzanese per presentarsi a tu per tu con il portiere e trovare lo 0-1. Un vantaggio effimero però perché il Chieri trova la forza per reagire e pescare il jolly con la pregevole battuta al volo di Spera che lascia di sasso Vagge e scolpisce l'1-1 al 41'. Più equilibrata la sfida nella ripresa con il Chieri ha saputo imbrigliare le iniziative ospiti sicuramente soffrendo meno di quanto fatto nella prima frazione, riuscendo a condurre in porto quel risultato che i torinesi si proponevano alla vigilia, ossia uscire indenni da una sfida certamente complicata.

CHIERI-GOZZANO 1-1

Reti: 28' Allegretti (G), 41' Spera (C).