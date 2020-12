Monopoli-Foggia: i precedenti in casa biancoverde

Nuova trasferta per il Foggia di Marco Marchionni che domenica 13 dicembre sarà di scena sull'ostico campo del Monopoli. Rossoneri a caccia del terzo successo consecutivo dopo quelli contro Viterbese e Palermo per consolidare la propria posizione in classica. Gara non semplice per i satanelli che di fronte si troveranno una squadra, guidata tra l'altro dall'ex calciatore rossonero Giuseppe Scienza, vogliosa di riscatto dopo il deludente avvio di campionato e sempre difficile da affrontare tra le mura amiche.

Sono 8 i precedenti tra Monopoli e Foggia disputati allo stadio ''Vito Simone Veneziani''. Bilancio in equilibrio, nonostante le 4 affermazioni dei rossoneri, a discapito delle 3 dei padroni di casa. Un solo pareggio, mentre nell'ultimo incontro disputatosi in terra barese a prevalere fu il Foggia di Giovanni Stroppa, che da lì a poco avrebbe festeggiato la promozione in Serie B, grazie alle reti di Cosimo Chiricò e Fabio Mazzeo.

Ecco nel dettaglio tutti i precedenti:

1984-1985: Monopoli-Foggia 2-0

1985-1986: Monopoli-Foggia 3-0

1986-1987: Monopoli-Foggia 2-0

1987-1988: Monopoli-Foggia 1-3

1988-1989: Monopoli-Foggia 1-1

2012-2013: Monopoli-Foggia 0-2

2015-2016: Monopoli-Foggia 1-3

2016-2017: Monopoli-Foggia 0-2