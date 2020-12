Benevento. Inzaghi: "Paolo Rossi è stato per me fonte di ispirazione"

La maledizione del 2020 continua ad abbattersi sul mondo del calcio e, a pochi giorni dalla scomparsa di Diego Armando Maradona, è arrivata anche la notizia della dipartita di Paolo Rossi a causa di un male incurabile.

Eroe di una intera generazione, a Rossi è legato il ricordo della straordinaria vittoria del Mondiale spagnolo del 1982, anno nel quale l'attaccante di Vicenza, Milan e Juventus vinse anche il Pallone d'Oro.

L'intero calcio italiano è listato a lutto ed esprime, tramite i social, il proprio cordoglio. Anche il tecnico del Benevento, Filippo Inzaghi, ha affidato alla sua pagina Facebook il ricordo del grande attaccante azzurro:

"Per chi come me voleva fare il centravanti sei stato fonte d’ispirazione. Eri il mio idolo da bambino. Ciao Paolo, rimarrai sempre nei nostri cuori. Riposa in pace".