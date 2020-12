Sassuolo. De Zerbi: "Benevento? Un affetto che va oltre il lavoro"

In vista della gara di domani sera al "Mapei Stadium" tra Sassuolo e Benevento, Roberto De Zerbi, tecnico dei neroverdi, ha parlato in conferenza stampa riservando parole di grande stima e riconoscimento al club sannita. Queste le parole dei uno degli ex della partita:

"Il Benevento per me non sarà mai un nemico. Sono grato e riconoscente al Benevento e a quello che mi ha dato, a tutti. Al presidente, al direttore sportivo e a tutte le persone che hanno trattato bene me e il mio staff. Si è rivelata una tappa determinante per la mia carriera. Vorranno vincere entrambe le squadre, ma a loro mi lega un affetto che va oltre il lavoro e che ci sarà sempre.

Stanno facendo molto bene, forse anche meglio di quanto ci si aspettava ma non è una sorpresa. L'anno scorso hanno dominato in B e hanno fatto anche un mercato importante e all'altezza della categoria. Ovviamente poi grande merito per Inzaghi".

L'allenatore del Sassuolo, poi, ha toccato anche il capitolo infortunati e recuperi: "Abbiamo fuori Caputo, Defrel e Chiriches, mentre torna Consigli. Vediamo se riusciamo a recuperare gli infortunati prima della sosta. Sono determinanti, e non voglio rischiare di perderli ancora per lungo tempo. Djuricic centravanti ha fatto benissimo domenica, Raspadori è entrato bene, ma una squadra come la nostra non può fare a meno di Caputo e Defrel per tanto tempo. Qualche cambio potrebbe esserci, non tanto per le quattro partite di fila, ma perché qualcuno lo vedo un po' appannato. Nelle ultime gare hanno giocato spesso i soliti ed è giusto capire anche come stanno gli altri".