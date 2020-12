Cska Sofia-Roma, Fonseca: "Voglio inserire nuovi ragazzi"

Tra un'ora circa, la Roma scende in campo contro il Cska Sofia per l'ultima giornata di Europa League. Lo Stadion Bălgarska Armija sarà il teatro di questa sfida, non proprio decisiva per i giallorossi ma utile per ritrovare la vivacità smarrita nelle ultime due partite contro Napoli e Sassuolo. Alla vigilia il tecnico portoghese ha voluto sottolineare: "Voglio inserire nuovi ragazzi, è il turno di Milanese. E' un'opportunità per mettere minuti nelle gambe a giocatori che rientrano da poco, come Smalling e Diawara. Pedro giocherà perché squalificato in campionato, è un esempio per tutti i giovani". Parole di elogio per lo spagnolo e linea verde che prosegue in maniera lineare anche per l'ultimo turno europeo prima dei sedicesimi.

Inoltre, Fonseca evidenzia la situazione di Pellegrini: "Sarà pronto per la gara contro il Bologna. Deve rimanere concentrato sul lavoro, Lorenzo ha fatto una buona prestazione contro il Sassuolo e lui ne è consapevole. Non comprendo le critiche su di lui, un calciatore che vive la Roma intensamente". In attesa delle formazioni ufficiali, dunque, questo è l'approccio della squadra al match in Bulgaria.