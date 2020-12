Cerignola, Silletti: "Felici di riprendere. Col Picerno gara sentita"

Intervenuto ai microfoni dell'Ufficio Stampa, il difensore dell'Audace Cerignola Enrico Silletti ha parlato in vista del ritorno in campo dei gialloblù che domenica pomeriggio affronteranno in trasferta il Picerno. Queste le sue parole:

''Finalmente si ricomincia a giocare, domenica abbiamo una sfida importante in quel di Picerno. Noi non ci siamo mai fermati, però da questa settimana si inizia a sentire la partita domenicale, quindi è cambiata un po' la preparazione e con gli allenamenti di domani e sabato rifiniremo gli ultimi dettagli che ci porteranno alla gara di domenica. Cercheremo di dare continuità agli ultimi risultati positivi, che ci danno la conferma del buon lavoro che stiamo svolgendo. Siamo convinti di poter far bene e scenderemo in campo per ottenere un altro risultato positivo. E' una gara molto sentita dalla città, daremo tutto per portare a casa la vittoria, a maggior ragione per questo.

Per quanto riguarda me, fortunatamente mi sono messo alle spalle un periodo no per via di alcuni problemi fisici. Sono due settimane che mi alleno a pieno regime con la squadra e sono pronto a dare il mio contributo già da domenica. In piazze come Cerignola l'assenza del tifo si fa sentire, piazze calde così danno veramente sostegno e supporto alla squadra, non solo la domenica ma anche in ogni singolo allenamento''.