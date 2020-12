F. Andria, Cerone: "Facile scegliere questa piazza. Con l'Aversa..."

Il nuovo acquisto della Fidelis Andria, Federico Cerone, si è presentato attraverso i canali social del club federiciano.

Queste le sue dichiarazioni: "Non servono tante parole per scegliere Andria. Quando c'è stata la chiamata di Panarelli, questa è stata messa subito al primo posto. Ho trovato un gruppo molto coeso, c'è tanta voglia di lavorare e far bene. Conosce anche il credo calcistico del mister, andiamo avanti giorno dopo giorno. L'Aversa? Veniamo da un mese di inattività, sarà un punto interrogativo. Come tutte le squadre napoletane hanno uno spirito battagliero e dobbiamo calarci nel modo giusto. Spero di potermi divertire coi miei nuovi compagni".