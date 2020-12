Sassuolo-Benevento: le probabili formazioni in campo al Mapei Stadium

L'undicesimo turno di Serie A comincia questa sera al "Mapei Stadium" con l'anticipo tra il Sassuolo di De Zerbi ed il Benevento di Pippo Inzaghi. Entrambe le formazioni sono reduci da uno 0-0 in trasferta: i neroverdi lo hanno ottenuto all'"Olimpico" contro la Roma mentre i giallorossi hanno bloccato al "Tardini" il Parma di Liverani.

QUI SASSUOLO - Come detto ieri da mister De Zerbi, ex della partita, in conferenza, il Sassuolo potrebbe far tirare il fiato a qualche elemento che ne ha bisogno. Potrebbe quindi riposare Boga al quale sarebbe preferito Haraslin, mentre come punta si potrebbe rivedere Raspadori con Djuricic, altro ex del match, scalato sulla trequarti campo. In mediana potrebbe riposare Locatelli con Obiang pronto a prenderne il posto. In difesa la coppia di centrali sarà formata da Ferrari e Marlon, con quest'ultimo al posto di Chiriches che non ha ancora recuperato del tutto dall'infortunio. Ballottaggi per le due maglie da terzino: a destra il favorito è Toljan ma c'è la concorrenza di Muldur e Ayhan; a sinistra Rogerio è insidiato da Kyriakopoulos. Tra i pali torna Consigli.

QUI BENEVENTO - Il club giallorosso non ha tenuto la consueta conferenza stampa pre-gara quindi non conosciamo le idee di mister Inzaghi in vista del match di questa sera. Tuttavia, l'infermeria ancora piena impone determinati tipi di scelte al tecnico della Strega. In porta ci sarà come sempre Montipò. Davanti a lui la coppia di centrali difensivi sarà composta da Glik e Tuia mentre sulle fasce agiranno Letizia e Barba, con quest'ultimo insidiato da Foulon. Nella zona nevralgica del campo torna Schiattarella in cabina di regia dopo aver scontato il turno di squalifica; ai suoi lati ci saranno Ionita ed Hetemaj. I due trequartisti saranno Caprari ed Improta ma Insigne è pronto sia a giocare dal 1' che a subentrare a gara in corso. L'unica punta sarà Lapadula.

Sassuolo: Consigli; Toljan, Ferrari, Marlon, Rogerio; Obiang (Locatelli), M. Lopez; Berardi, Djuricic, Haraslin (Boga); Raspadori; all.: De Zerbi.

Benevento: Montipò; Letizia, Glik, Tuia, Barba (Foulon); Ionita, Schiattarella, Hetemaj; Caprari, Improta (Insigne); Lapadula; all.: Inzaghi.