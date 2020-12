Serie C: ufficiali gi orari per il turno infrasettimanale del 23/12

Il 23 dicembre è in programma il turno infrasettimanale del girone C di Serie C. Ecco gli orari designati per le gare in programma:

AVELLINO - VIBONESE Mercoledì Ore 15.00

BISCEGLIE - TERAMO Mercoledì Ore 15.00

CATANIA - CATANZARO Mercoledì Ore 15.00

JUVE STABIA - CASERTANA Mercoledì Ore 20.30

MONOPOLI-POTENZA Mercoledì Ore 17.30

PAGANESE - FOGGIA Mercoledì Ore 17.30

PALERMO - BARI Mercoledì Ore 15.00

TURRIS - CAVESE Mercoledì Ore 20.30

VITERBESE - VIRTUS FRANCAVILLA Mercoledì Ore 15.00