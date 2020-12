UFFICIALE - F. Andria: tesserato il centrocampista Avantaggiato

La SSD Fidelis Andria 2018 comunica che in data odierna è stato raggiunto l'accordo con il centrocampista Alessandro Avantaggiato. Il giovane classe 2000 andrà ad arricchire il gruppo under a disposizione del tecnico Panarelli.

Il calciatore nativo di Lecce nella scorsa stagione si è diviso tra Nardò e Taranto collezionando 25 presenze fino all'interruzione del campionato; in quest'inizio di stagione ha indossato la maglia dell'Altamura, scendendo in campo 3 volte. Dotato di ottime doti tecniche e di una grande rapidità, Avantaggiato sarà a disposizione del tecnico Panarelli per l'allenamento di questo pomeriggio.