Potenza, Capuano potrebbe proporre il 3-5-1-1 a Castellamare

Si potrebbe ritornare al 3-5-1-1. In assenza di attaccanti per formare il tridente, il tecnico del Potenza Capuano potrebbe pensare di schierare il solo Compagnon dietro a Cianci domani a Castellamare. In mezzo al campo dovrebbero giocare Ricci, Sandri e Coppola, mentre sugli esterni è il rebus. Panico dovrebbe riprendersi la corsia di sinistra, mentre a destra giocherebbe Viteritti se Coccia venisse schierato nei tre dietro o l'ultimo citato se Zampa dovesse far parte del reparto arretrato insieme al rientrante Conson e Boldor. Servirà autostima e serenità per affrontare la Juve Stabia nell'anticipo di domani alle 17.30 per riprendersi dalla crisi di risultati.