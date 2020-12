Taranto, Laterza pensa alla carta Abayian contro il Gravina

Il Taranto domenica 13 dicembre alle ore 14:30 farà visita al Gravina allo stadio Stefano Vicino. Giuseppe Laterza vuole osservare una squadra solida e compatta, proprio come il Taranto visto nella prima parte di stagione. Inoltre, le grandi prove contro Picerno, Casarano, Bitonto e Brindisi non passano inosservate e, dunque, il gruppo ionico avrà maggiori responsabilità da qui alla fine. La città vuole ritornare a calcare i campi della C e questa squadra ha dimostrato perlomeno di poter lottare con le grandi, come giustificano i risultati e la classifica.

Intanto, il tecnico è alle prese con le scelte di formazione. Durante la settimana di riposo ha fatto le valigie Denis Stracqualursi ed è arrivato Abayian. Proprio quest'ultimo potrebbe risultare la sorpresa di mister Laterza, che ha accolto alla grande l'arrivo del centravanti poiché rappresenta una vera e propria soluzione: bravo a lavorare dentro l'area creando i giusti spazi per i centrocampisti che si inseriscono. Inoltre, un'altra caratteristica di Abayian è la forza fisica in grado di far salire la squadra nei momenti di difficoltà. Dunque, per l'ennesimo match ostico, il centravanti rappresenta una risorsa utile. Inoltre, la speranza di tutto lo staff tarantino è che il centravanti mantenga l'ottima media goal di questo inizio di stagione: tre goal in tre presenze.

Questo aspetto non è da sottovalutare, anzi, è il motivo principale dell'acquisto di Abayian e la cessione di Stracqualursi. La stagione è ancora lunga e, dunque, un calo di concentrazione, una prestazione sottotono possono essere scacciate da un bomber prolifico e costante. Avere un calciatore che rispecchia queste caratteristiche è di vitale importanza, per risolvere una partita complicata e portare a casa punti fondamentali quando la classifica avrà il giusto peso.