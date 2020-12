Roma, contro il CSKA Sofia brilla Milanese: ora testa a Bologna

La Roma già qualificata ai sedicesimi di Europa League perde la propria imbattibilità contro il Cska Sofia. Una sconfitta ininfluente per la classifica, al contrario è stata l'occasione per mettere in mostra diversi calciatori giovani alla prima chiamata tra i grandi. Fonseca ha attuato un ampio turnover lanciando giovani come Tommaso Milanese, a segno nel 3-1.

Inoltre, la serata ha consentito a Kumbulla di mettere minuti nelle gambe e di rilanciare Smalling, recuperato e pronto a riprendersi il posto da titolare. Una Roma con la testa altrove che, nonostante la sconfitta e diversi big fuori per riposo, ha scoperto la bellezza del giovane Milanese, pronto a ritagliarsi spazio nel presente, per essere determinante in futuro. Per il 18enne, fiore all'occhiello del vivaio giallorosso, è stata certamente una serata indimenticabile in positivo e certamente non dovrà passare inosservata la sua prestazione in ottica futura. Adesso, ci sarà il doppio impegno di campionato per i capitolini. Vietato sbagliare a Bologna contro una squadra tosta e in casa, giovedì, contro il Torino.

Siamo alle battute iniziali, i giallorossi hanno mostrato di essere una squadra frizzante e con un'identità di gioco, ora toccherà continuare su questa strada dimostrando che i due passi falsi contro Napoli e Sassuolo sono il frutto di un semplice incidente di percorso.