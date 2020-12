Juve Stabia, i convocati: difesa in emergenza contro il Potenza

Al termine della seduta di questa mattina, il tecnico Pasquale Padalino ha reso nota la lista dei 21 calciatori convocati per il match Juve Stabia-Potenza, valevole per la 15a giornata del campionato di Lega Pro, in programma domani, sabato 12 dicembre 2020, con inizio alle ore 17:30 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia.

Portieri: Lazzari, Russo Tomei.

Difensori: Allievi, Codromaz, Oliva, Troest.

Centrocampisti: Berardocco, Bovo, Guarracino, Mastalli, Scaccabarozzi, Vallocchia, Volpicelli.

Attaccanti: Bentivegna, Bubas, Fantacci, Golfo, Orlando, Ripa, Romero.

Indisponibili: Cernigoi, Lia, Mulè, Rizzo

Squalificati: Garattoni