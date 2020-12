Lazio, Inzaghi raccomanda: "Portiamo l'euforia europea in campionato"

Dopo il passaggio alla fase finale della Champions League, la Lazio dovrà dimostrare di essere una grande in campo europeo, ma l'obiettivo primario, dalle parole del tecnico Simone Inzaghi, sarà il campionato. "Sono contentissimo per quello che abbiamo fatto, abbiamo realizzato un sogno, sono contento per i ragazzi, i tifosi e la società" ha sottolineato l'allenatore biancoceleste.

Tuttavia, Inzaghi ha evidenziato: "Il tempo è brevissimo per i tanti appuntamenti e domani ci attende una gara difficilissima". La Lazio affronterà l'Hellas Verona di Juric, la vera sorpresa in queste due stagioni. Gli scaligeri hanno dimostrato di essere una squadra compatta e con un impianto di gioco stabile. Senza ombra di dubbio, come ha dichiarato il tecnico piacentino, il valore aggiunto del prossimo avversario è Juric, vero condottiero e artefice dell'Hellas Verona che, nonostante abbia venduto i suoi pezzi pregiati nello scorso mercato, ha mantenuto una struttura tale da meritarsi l'etichetta di compagine tosta e ostica per tutte.

Infine, due parole su bomber Immobile: "E' tra i calciatori più impiegati e dovrò stare attento a delle valutazioni di gestione". Dunque, si prospetta un turno di riposo per il centravanti di Torre Annunziata, ma l'obiettivo sarà lo stesso con o senza Immobile: vincere e dare continuità al traguardo europeo, tradotto in "portare euforia europea in campionato".