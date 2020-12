Rinviata la gara Nocerina-Latte Dolce

E' stata rinviata pochi minuti fa, con comunicazione ufficiale del Dipartimento Interregionale, la gara Nocerina-Latte Dolce, il rinvio è a data da destinarsi. La società sarda, pur avendo rispettato tutti gli adempimenti previsti in attuazione del protocollo, non essendo stato contattata da Federlab, non ha avuto modo di effettuare i test entro i tempi stabiliti.

Contattato dalla scrivente società, il Dipartimento Interregionale ha confermato che i test sono stati effettuati da Federlab in Campania e in Lazio per tutte le realtà delle due regioni del girone (Nocerina compresa) ma che invece ci sono problemi per raggiungere in tempo le società sarde. A seguito del rinvio, è sospesa ovviamente la vendita on-line dell'evento di domenica iniziata stamattina dalla scrivente società.

UFFICIO STAMPA ASD NOCERINA CALCIO 1910