Sassuolo-Benevento 1-0: decide Berardi ma è Consigli il protagonista

Il Benevento, reduce da due pareggi contro Juventus e Parma, scende in campo al “Mapei Stadium” contro il Sassuolo padrone di casa. I neroverdi dell’ex De Zerbi arrivano dal pari in casa della Roma e schierano in attacco l’ex Djuricic come falso nueve con Berardi ed Haraslin larghi sulle fasce. Nei giallorossi sanniti lo schieramento è il solito: Inzaghi schiera i suoi ragazzi con il 4-3-2-1 con Lapadula unica punta e Caprari e Ionita a supporto.

Dopo soli 7’ il Sassuolo passa a condurre: su un cross di Lopez dalla sinistra, Tuia tocca il pallone con la mano. L’arbitro Sozza non ha dubbi e decreta immediatamente il rigore: dagli undici metri lo specialista Berardi non sbaglia e spiazza Montipò. Dopo il vantaggio del Sassuolo il match si mantiene in equilibrio con il Benevento che agisce di rimessa ed i padroni di casa che non riescono a sfondare il muro difensivo giallorosso. Al 37, sugli sviluppi di un corner calciato da Caprari, Improta spizza di testa, Lapadula, a quasi mezzo metro dalla porta, anticipa tutti e tocca la palla che esce di un nulla sul fondo. Il signor Sozza decreta la fine della prima frazione di gioco senza concedere recupero: le squadre rientrano negli spogliatoi sull’1-0 per il Sassuolo.

Dopo 4’ dall’inizio della ripresa il Sassuolo resta in 10 uomini: Haraslin viene espulso per un brutto fallo su Letizia. Sozza, in un primo momento, aveva dato solo giallo ma ha cambiato la decisione dopo essere stato richiamato dal VAR. Al 62’ il Benevento mette i brividi al Sassuolo con una conclusione ravvicinata di prima intenzione di Insigne: la palla sembra destinata ad insaccarsi sotto la traversa ma Consigli devia in angolo. Inzaghi, vista l’inferiorità numerica del Sassuolo ed il pressing asfissiante che il suo Benevento porta agli avversari nel tentativo di agguantare il pareggio, al 77’, inserisce anche Sau passando, di fatto, ad un attacco a 4. All’85’ traversa per il Benevento: tiro a giro di Iago Falque dal lato destro dell'area neroverde, Consigli è battuto ma la palla si stampa sulla traversa e ritorna in campo. Al ‘92’ giallorossi ancora vicini al pari: cross di Iago Falque in area per Lapadula, colpo di testa dell'ex Lecce e Consigli è miracoloso perché con un preciso intervento evita un gol ormai fatto. Al 94’ ancora Consigli decisivo su una conclusione ravvicinata di Improta: palla deviata in angolo. Dopo i 5’ di recupero concessi il signor Sozza emette il triplice fischio: il Sassuolo batte di misura il Benevento grazie ad un rigore di Berardi.

IL TABELLINO