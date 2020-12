Sassuolo. De Zerbi: "Non stiamo bene e soffriamo ma miglioreremo"

Al termine del match vinto dal Sassuolo sul Benevento per 1-0, mister Roberto De Zerbi, tecnico dei neroverdi ed ex della partita, ha così commentato la gara ai microfoni di Sky. Queste le parole dell'allenatore bresciano:

"Non stiamo benissimo, siamo in sofferenza sotto tutti i punti di vista. Stiamo aggrappandoci con le unghie alle alte posizioni. Nel calcio ci stanno i momenti nei quali non sei brillantissimo ma bisogna giocare lo stesso cercando di fare bene. Torneremo ad essere brillanti perché stanno tornando dei giocatori ora assenti. Per una "piccola" come noi tutto questo è importante.

Djuricic ha fatto bene da prima punta con le sue caratteristiche: è chiaro che a lui non possiamo chiedere quello che chiediamo a Caputo o Defrel. Sia Filip che Raspadori non sono al massimo della forma infatti quest'ultimo non ha giocato stasera.

Dire che siamo una piccola squadra non vuol dire togliere ambizione ma solo mettere per bene a posto le cose. Il pareggio di Roma per noi è importante perché la nostra dimensione ci consente di vederlo come tale. Non c'è bisogno di pressione sui ragazzi: noi vogliamo sempre migliorarci e fare meglio dello scorso anno.

Ad una squadra come la nostra se togli Caputo, Defrel e Chiriches contemporaneamente, stai togliendo dei punti fissi in campo. La sfortuna ha anche voluto che perdessimo tutte e due le nostre prime punte allo stesso tempo".