Benevento. Inzaghi: "Ai miei ragazzi non posso rimproverare niente"

Mister Pippo Inzaghi, allenatore del Benevento, può essere soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi nonostante la sconfitta di misura rimediata sul campo del Sassuolo. Questo il commento del tecnico giallorosso ai microfoni di Sky:

"Dobbiamo portarci a casa la prestazione effettuata: abbiamo avuto sempre, anche undici contro undici, la partita in mano. Abbiamo fatto oltre 30 tiri in porta e 10 chiare occasioni da gol: avremmo meritato altro risultato. C'è rammarico solo per il risultato. Non abbiamo mai subito il loro gioco.

Dobbiamo continuare su questa strada: andiamo via con una sconfitta, accettiamo il verdetto del campo ma abbiamo comunque fatto una grande prestazione.

In parità numerica, da neopromossa, siamo venuti a giocarcela essendo superiori ad una squadra forte come il Sassuolo: ai miei ragazzi non posso rimproverare nulla. Facciamo un'ottima fase difensiva ma non solo quella perché se ci difendessimo soltanto retrocederemmo sicuramente. Dobbiamo sempre giocarcela alla pari contro gli avversari per fare i punti che ci servono. Per quanto fatto in campo fino ad ora avremmo meritato qualcosa in più in termini di punti. I nostri attaccanti stanno facendo bene: meriterebbero qualche gol in più e ci lavoreremo.

Vorrei ricordare Paolo Rossi, il mio idolo di infanzia: se sono diventato un attaccante è perché mi sono ispirato a lui. Era una persona grandissima e per me è stato davvero un colpo al cuore perdere un esempio come lui. Essere paragonato a lui nella mia carriera ha significato tanto".