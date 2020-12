Lecce-Frosinone: le formazioni ufficiali

Giallorossi in campo al Via del Mare alle 14 per l'11ª giornata di andata della Serie BKT Lecce - Frosinone. Questo il tabellino del match:

Lecce: Gabriel, Adjapong, Lucioni, Dermaku, Zuta, Majer, Tachtsidis, Paganini, Mancosu, Coda, Stepinski.

A disposizione: Bleve, Vigorito, Meccariello, Falco, Rossettini, Monterisi, Listkowski, Pettinari, Bjorkengren, Calderoni, Maselli, Henderson. Allenatore: E. Corini

Frosinone: Bardi, Salvi, Curado, Rohden, Maiello, Novakovich, Brighenti (C), Szyminski, Parzyszek, Kastanos, Zampano.

A disposizione: Icaobucci, Marcianò, Gori, Boloca, Beghetto, Carraro, Tribuzzi, Tabanelli, Vitale, Ciano, Giordani. Allenatore. A. Nesta