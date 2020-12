I precedenti di Juve Stabia-Potenza a cura di Antonio Mocciola

Una sfida spesso rovente, quella tra Juve Stabia e Potenza. Indimenticabile lo spareggio promozione del 1975, quando a Bari i rossoblu superarono le “vespe” ai supplementari guadagnandosi la serie C. Le due squadre arrivarono allo spareggio impattando all'ultima giornata, sul “neutro” di Matera, con un rigore fallito allo scadere dai lucani, in un finale più che mai “thriling”. Decisiva anche la sfida a distanza nel 1994, quando i campani soffiarono all'ultimo secondo il posto nei play-off per la serie B al Potenza, che poche settimane dopo dichiarò fallimento. E infine, nel 2004, il sorpasso all'ultima giornata, in serie D, con una discussa vittoria dei padroni di casa in un “Menti” più che mai “presente in campo”, per una beffa che l'allora Asc Potenza sanò col ripescaggio in C2 il mese dopo. Reduce da una settimana di riposo (avrebbe dovuto affrontare il Trapani), l'ambiziosa compagine guidata da Padalino punta tutto al ritorno in B, mentre i rossoblu di Capuano, che hanno perso in casa con la Viterbese dilapidando un doppio vantaggio, vogliono salvarsi quanto prima. Bilancio di marca gialloblu, con 14 vittorie, 8 pareggi e 12 affermazioni potentine. In riva al Golfo di Napoli, l'unica e ultima vittoria del Potenza risale addirittura a 50 anni fa. Per il resto solo sconfitte (11) e pareggi (5).

I PRECEDENTI

1936-37 SERIE C POTENZA-JUVE STABIA 3-2 JUVE STABIA-POTENZA 2-0

1948-49 SERIE C POTENZA-JUVE STABIA 0-2 JUVE STABIA-POTENZA 4-3

1959-60 SERIE D POTENZA-JUVE STABIA 1-0 JUVE STABIA-POTENZA 2-1

1960-61 SERIE D POTENZA-JUVE STABIA 2-1 JUVE STABIA-POTENZA 1-2

1972-73 SERIE C POTENZA-JUVE STABIA 2-3 JUVE STABIA-POTENZA 3-1

1974-75 SERIE D POTENZA-JUVE STABIA 1-1 JUVE STABIA-POTENZA 0-0 spareggio POTENZA-JUVE STABIA 1-0 dts

1976-77 SERIE D POTENZA-JUVE STABIA 1-0 JUVE STABIA-POTENZA 2-2

1979-80 SERIE C2 POTENZA-JUVE STABIA 1-0 JUVE STABIA-POTENZA 2-1

1980-81 SERIE C2 POTENZA-JUVE STABIA 2-1 JUVE STABIA-POTENZA 1-0

1991-92 SERIE C2 POTENZA-JUVE STABIA 1-1 JUVE STABIA-POTENZA 0-0

1993-94 SERIE C1 POTENZA-JUVE STABIA 1-1 JUVE STABIA-POTENZA 4-1

2003-04 SERIE D FC POTENZA-JUVE STABIA 0-1 JUVE STABIA-FC POTENZA 5-0 ASC POTENZA-JUVE STABIA 2-1 JUVE STABIA-ASC POTENZA 2-1

2004-05 SERIE C2 POTENZA-JUVE STABIA 1-0 JUVE STABIA-POTENZA 1-0

2007-08 SERIE C1 POTENZA-JUVE STABIA 2-1 JUVE STABIA-POTENZA 1-1

2008-09 LP1 POTENZA-JUVE STABIA 1-0 JUVE STABIA-POTENZA 0-0

2018-19 SERIE C POTENZA-JUVE STABIA 0-0 JUVE STABIA-POTENZA 4-0

VITTORIE POTENZA 12 PAREGGI 8 VITTORIE JUVE STABIA 14

RETI POTENZA 35 RETI JUVE STABIA 49