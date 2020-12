Monopoli, Scienza: "Foggia squadra in salute. Serve la gara perfetta"

Alla vigilia di Monopoli-Foggia, match valevole per la 15° giornata del Girone C del campionato di Lega Pro, ha parlato in conferenza stampa il tecnico del Monopoli Giuseppe Scienza. Queste le sue parole:

"In settimana abbiamo avuto qualche acciacco, da capire se sarà risolvibile per domani. Abbiano provato qualche soluzione davanti alla difesa, fermo restando che chiunque giocherà lì sarà adattato. In questo momento l'atteggiamento tattico è relativo, se vogliamo portare punti a casa dobbiamo presentarci in maniera differente rispetto a come ci siamo presentati nelle ultime due gare. Il primo tempo visto a Caserta è stato inaccettabile, io in primis mi assumo le responsabilità. I ragazzi devono solo reagire e tirare fuori l'orgoglio.

Domani non ci saranno tatticismi particolari, prevalerà la voglia di sacrificarsi e combattere su ogni pallone. Il Foggia è in un grande momento, domenica ha vinto una partita importante in maniera meritata, giocando bene. Sono una squadra di carattere, hanno dei giocatori di temperamento con grandi qualità. Curcio ad esempio è un giocatore che si sta dimostrando in grande condizione, anche Rocca, che io conosco molto bene, sta facendo una grande stagione. Sono una squadra in salute, per portare a casa il risultato dovremo fare una partita super".