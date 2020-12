Gravina-Taranto, Laterza: "Ci vorrà tanta personalità"

Alla vigilia della sfida contro il Gravina, Giuseppe Laterza, tecnico del Taranto, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa. Il match allo stadio Stefano Vicino sarà difficilissimo, considerando il valore della compagine di casa. L'allenatore rossoblù ha sottolineato: "L'avversario che affronteremo domani è una squadra che ha dimostrato di valere tanto. Vincere contro il Portici fuori casa significa mettere a segno davvero un bel colpo. Sono stati in partita oltre i 90' e, al momento, hanno il secondo migliore attaccato del campionato".

Dunque, Laterza ha la ricetta giusta per imporsi contro i padroni di casa: "Ci vorrà il miglior Taranto e tanta personalità". I rossoblù, in questa prima parte di stagione hanno dimostrato di essere un gruppo compatto e consapevole dei propri mezzi. Il risultato contro il Casarano ne è la chiara dimostrazione. Ritornando sull'ultima sfida, Laterza ha voluto mettere in luce la bravura nella gestione del pallone, prima della sfortuna nel goal subito nei minuti finali. Dunque, contro il Gravina servirà anche tanta attenzione nel leggere le diverse circostanze e portare a casa un risultato che rappresenterebbe un ulteriore passo verso il sogno della promozione.