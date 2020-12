Il Lecce si fa rimontare all'ultimo: con il Frosinone è 2 a 2

La squadra allenata da Corini prima va in svantaggio, poi pareggia e la ribalta grazie anche ad un erroraccio di Bardi. Il Frosinone poi trova il pari all'89' con un gol di Novakovich.

Primo tempo. Partita subito viva con le due squadre che cercano subito di portare la gara dalla loro parte. Al 5ì il Lecce si rende subito pericoloso con Coda che però viene fermato da un grande intervento in scivolata da Curado. Al 9' ci prova anche Tachtsidis dai 30 metri, ma il suo tiro è impreciso. Al 14' l'episodio: fallo di Adjapong in area di rigore che atterra Parzyszek e calcio di rigore fischiato senza alcun dubbio dall'arbitro. Dal dischetto si presenta proprio Parzyszek che con un tiro preciso e angolato batte Gabriel e porta il Frosinone in vantaggio. Il Lecce si innervosisce e non riesce a reagire, così gli ospiti provano ad approfittarne. Al 26' cross dalla sinistra di Zampano e tiro al volo di Salvi, gran risposta di Gabriel. Al 33' ancora Parzyszek colpisce di testa, il pallone è però centrale e viene bloccato senza difficoltà da Gabriel. Al 44' il pareggio dei padroni di casa: Mancosu crossa per Adjapong che è in area, stop di petto e in caduta con il mancino batte Bardi grazie ad un tiro incrociato.

Secondo tempo. Si ricomincia senza cambi. Al 52' ci prova Salvi da calcio di punizione, respinto però da Adjapong. Al 54' ancora il terzino destro giallorosso che ci prova con un tiro a giro e sfiora l'incrocio dei pali. Al 60' il raddoppio del Lecce: erroraccio di Bardi che si attarda con il rinvio dopo un retropassaggio di Brighenti, Mancosu arriva in scivolata e gli ruba palla, a questo punto deve solo depositarla in rete con la porta praticamente vuota. Al 63' Zampano sfiora il raddoppio: a porta vuota calcia alto. Al 68' Kastanos sfiora il pari: tiro con il mancino da fuori area, Meccariello però ci mette una pezza. Al 79' colpo di testa di Novakovich centrale, Gabriel fa il miracolo e toglie dalla porta la palla che praticamente era destinata in porta. All'89' il pareggio del Frosinone: tiro di Rohden, Novakovich scatta sul filo del fuorigioco, controlla e anticipa Gabriel. Al 94' il Lecce sfiora il nuovo vantaggio: Mancosu a botta sicura, ma questa volta Bardi è bravo a respingere.