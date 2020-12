Monopoli-Foggia: i convocati di Marchionni

Ultima seduta settimanale per i satanelli, che questa mattina hanno rifinito il lavoro svolto nei giorni scorsi sul sintetico del campo comunale di Troia.

Al termine della stessa, mister Marchionni ed il suo staff hanno diramato l'elenco dei 25 convocati per la trasferta di Monopoli: assente Gentile, che usufruisce di alcuni giorni di permesso concessi da società e staff oltre agli infortunati Agostinone (sulla via del rientro), Di Stasio, Ndiaye, Spadoni e Regoli. Non convocati Mascolo, Sarracino, Dema e Iannone.

Di seguito, l'elenco completo:

PORTIERI: Fumagalli, Vitali;

DIFENSORI: Galeotafiore, Gavazzi, Anelli, Germinio, Del Prete, Kalombo, Di Jenno, Lucarelli, Pompa, Tomassini;

CENTROCAMPISTI: Vitale, Di Masi, Curcio, Raggio Garibaldi, Salvi, Moreschini, Garofalo, Morrone, Aramini, Rocca;

ATTACCANTI: Dell'Agnello, D'Andrea, Balde.