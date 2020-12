Taranto, i convocati di mister Laterza: Abayian all'esordio

Il Taranto è atteso dal match ostico contro il Gravina allo stadio Stefano Vicino. Giuseppe Laterza, tecnico dei rossoblù, ne convoca 21 per la trasferta. Assenti Matute, Alfageme, Corvino e Serafino. Ecco dunque i calciatori scelti dall'allenatore: Sposito, Stasi, Ciezkowski per quanto riguarda la porta; Guastamacchia, Rizzo, Gonzalez, Caldore, Marino, Boccia, Shehu, Ferrara per il pacchetto difensivo; Marsili, Marrazzo, Diaby, Acquadro per la batteria di centrocampo; Mastromonaco, Guaita, Calemme, Falcone, Santarpia, Abayian per l'attacco.