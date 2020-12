Ennesimo rinvio per il girone A di Serie D, non giocheranno oggi l'atteso derby della Cremosina Gozzano e Borgosesia.

Quattro giocatori dei valsesiani sono risultati positivi, in attesa dei tamponi molecolari rimane in forte dubbio il recupero di mercoledì che vedrà i granata in campo ad Arconate.

Il Borgosesia non scende in campo dal 28 ottobre, torneranno a giocare prima di fine anno?