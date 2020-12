Serie D, girone A: stravolto il calendario della settimana

Cambia per l'ennesima volta l'orizzonte settimanale del girone A di Serie D, con il programma domenicale ed i recuperi infrasettimanali ancora una volta stravolti dalla situazione Covid-19 che, nonostante il nuovo protocollo presentato negli ultimi giorni, ha imposto un dazio pesante a livello di rinvii e riprogrammazioni alla massima categoria dei Dilettanti che sta faticosamente cercando di procedere in una stagione sempre più complicata.

Partiamo con la 9ª giornata, quella che avrebbe dovuto essere programmata nel pomeriggio odierno e che avrebbe visto come una delle gare più attese proprio il "derby della Cremosina" tra Gozzano e Borgosesia, irrimediabilmente rinviato per la difficile situazione venutasi a creare all'interno della fila valsesiani, con quattro giocatori della rosa di Prelli costretti al forfait perché positivi alle analisi anti-coronavirus: di fatto, al momento in cui scriviamo, solamente tre gare verranno regolarmente disputate sulle dieci totali, con l'ambizioso HSL Derthona che cercherà in casa dei milanesi dell'Arconatese preziosi punti per l'alta classifica, l'Imperia che chiederà al fanalino di coda Fossano la spinta giusta per un balzo nella zona importante della graduatoria e la Folgore Caratese che dovrà puntare sul campo amico per uscire dalla zona pericolosa della classifica sfidando il Chieri.

Rinviate a data da destinarsi le sfide del "D'Albertas", appunto, con il Gozzano che dopo il pareggio di mercoledì a Chieri dovrà sorbirsi altri dieci giorni senza gare ufficiali, l'atteso confronto tra il Legnano di Brando, tra le squadre con più gare da recuperare, e il Città di Varese dell'ex rossoblu Sassarini e l'interessante Lavagnese-Bra da cui i cuneesi di Germanetti avrebbero potuto cogliere la definitiva consacrazione come squadra regina del girone.

Tutte le altre partite vengono invece rinviate a mercoledì 16 in cui però molte squadre avrebbero già dovuto giocare altre gare già in programma. Anche il calendario dei recuperi infrasettimanali è stato tuttavia profondamente cambiato con il solo Legnano-Bra, valevole per la 7ª giornata, che resta in programma come da previsioni. Nuovamente infatti i recuperi della 6ª giornata Città di Varese-Folgore Caratese e Saluzzo-Sanremese (i cuneesi recupereranno la gara di Castellanza di questa domenica mentre i matuziani ospiteranno il PDHAE per una sfida di alta classifica), la residua gara del 7° turno tra Arconatese e Borgosesia e il testa-coda previsto in Valle d'Aosta tra PDHAE e Fossano oltre al derby alessandrino tra HSL Derthona e Casale (che sarà invece impegnato nel recupero con il Sestri Levante), entrambi valevoli per l'ottava tornata di questo spezzettato campionato.