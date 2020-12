Pergolettese-Novara 2-0, azzurri allo sbando totale

Al "Voltini" di Crema va in onda l'ennesima replica del film horror "Novara Calcio 2020" con gli azzurri che mettono in scena una prestazione sottotono ad esser buoni contro una Pergolettese che non si trova sicuramente in un momento di brillantezza. 2-0 il finale per la formazione di De Paola, Marcolini ancora senza vittorie deve gestire una macchina Novara allo sbando più completo.

Come arrivano le squadre La Pergolettese con l'arrivo in panchina di De Paola ha ottenuto un solo successo in 5 gare, ma proprio nell'ultima uscita sul difficile campo della Carrarese. I padroni di casa venivano da 4 sconfitte consecutive prima del ritorno al successo ma stanno sperimentando evidenti difficoltà nei match casalinghi. Il Novara di Marcolini, sempre in crisi d'identità e di gioco, è ancora alla ricerca del primo successo.

Le formazioni La Pergo si schiera col solito 4-3-3, il miglior cannoniere stagionale dei lombardi Mattia Morello agisce a sinistra con Bariti a destra e con Scardina preferito a Bortoluz e Ciccone al centro dell'attacco. Nel Novara si rivede il 4-4-2 con Cisco e Collodel ai lati di Hrkac e Bianchi. Bove rimpiazza Cagnano a sinistra, tandem offensivo Panico-Zigoni.

Primo tempo da sbadigli I gialloblu cominciano di corsa, trovando la prima conclusione già nel primo minuto con Andreoli che, appostato sul secondo palo, impatta al volo il cross da sinistra di Morello spedendo però la palla fra le braccia di Lanni. Replicano al 3' gli azzurri (in maglia bianca) con una conclusione da fuori di Hrkac su ribattuta corta della difesa, palla che sibila a lato. Palla gol casuale per il Novara al 12' quando un tiro di Natalucci viene deviato con la sfera che piove verticalmente verso la traversa di Ghidotti, costretto al tuffo in angolo. Sul corner successivo la palla danza nell'area piccola ma al Novara manca il killer instinct sotto rete. La palla sfila sul secondo palo dove Sbraga raccoglie e centra per Migliorini. L'altissimo centrale tocca ma non riesce ad indirizzare a rete. L'ultima emozione di un primo tempo piatto la "offre" Migliorini che al 29' si addormenta regalando palla a destra a Bariti che si invola in fascia mettendo al centro un cross pericoloso sul quale fortunatamente non interviene nessuno. Gli undici in maglia bianca in campo non si trovano e Marcolini più volte manifesta il proprio fastidio per quanto visto sul terreno di gioco.

Cambi in attacco, ma segna Villa Si riparte senza cambi e con lo stesso ritmo della prima frazione, con la nebbia che però si fa via via più fitta e avvolge i 22 in campo. Al 4' tiro di Morello senza pretese controllato da Lanni. All' 8' doppio cambio su entrambi i fronti. Marcolini cambia la coppia d'attacco inserendo Gonzalez e Lanini per gli evanescenti Panico e Zigoni. Sostituisce il centravanti anche De Paola, inserendo Bortoluz e Varas in mediana al posto dell'ammonito ex Pianese Figoli. Gli azzurri non hanno però modo di testare il nuovo 11, visto che al 10' la partita prende una brutta piega: cross da sinistra, libera l'area piccola Bove per anticipare l'avversario ma a centro area capitan Villa raccoglie e fa centro colpendo la sfera al volo. Uno a zero per la Pergolettese.

Varas raddoppia, Novara imbarazzante Gli ospiti incassano il colpo, anche se non è che stessero anche in precedenza facendo una partita quantomeno sufficiente. L'unico sussulto arriva da un tiro di Gonzalez al 18' che Ghidotti respinge in tuffo. Nel frattempo, con l'ingresso di Colombini era passato al 3-4-3. Al 23' però sale in cattedra il neo entrato - ed ex Pro Vercelli - Varas. La sua punizione da sinistra diretta sul secondo palo è avvolta dalla nebbia che rende ormai indecifrabile capire cosa succede dal lato opposto del terreno di gioco. Si intuisce una respinta di Lanni, la palla arriva docile docile nel cuore dell'area per il piede di Andreoli che si divora il raddoppio. 2-0 rimandato solo di una manciata di secondi però perché sull'affondo successivo Varas riceve ancora smarcato a centro area ed appoggia in rete. Non si è visto nulla dello sviluppo dell'azione, ma si registra il colpo del k.o. per Marcolini e la sua sgangherata truppa al minuto 24 della ripresa.

Marcolini disperato e senza vittorie, il sorpasso è realtà Il tecnico novarese le prova tutte, inserendo anche Tordini per Bove, tornando alla difesa a 4 e provando un 4-2-3-1. Il problema del Novara però non è il modulo, ma gli uomini. La mollezza, la mancanza di attitudine, la scollatura fra i reparti, il non ragionare da squadra. Una formazione allo sbando che non trova la vittoria da due mesi e che costruisce solo una sporadica azione al 32', impossibile da descrivere causa mancata visibilità, e che si conclude con un palo di Gonzalez. Lanni nel finale evita l'onta del terzo gol, prima opponendosi ad un tiro a giro di Varas al 37', poi parando l'ennesimo calcio di rigore a Bortoluz al 43', fischiato per un maldestro intervento probabilmente di Bianchi. Per la Pergolettese è la seconda vittoria consecutiva ed il sorpasso in classifica, per il Novara se non siamo alle comiche finali poco ci manca.

PERGOLETTESE - NOVARA 2 - 0

Rete: 10'st Villa, 24'st Varas.

Pergolettese (4-3-3): Ghidotti; Candela, Ceccarelli, Bakayoko, Villa; Andreoli (33'st Ferrari), Panatti, Figoli (8'st Varas); Bariti (15'st Piccardo), Scardina (8'st Bortoluz), Morello. A disp: Labruzzo, Cattaneo, Ciccone, Lucenti, Tosi, Faini, Lamberti, Longo. All.: De Paola.

Novara (4-4-2): Lanni; Natalucci, Sbraga, Migliorini, Bove (28'st Tordini); Collodel, Hrkac (16'st Colombini), Bianchi, Cisco; Zigoni (8'st Lanini), Panico (8'st Gonzalez). A disp: Spada, Desjardins, Pogliano, Lamanna, Pagani, Rusconi, Ivanov. All.: Marcolini.

Arbitro: Sig. Mele di Nola

Note: angoli 3-4 per il Novara; ammoniti Andreoli, Villa e Figoli per la Pergolettese, Panico e Cisco per il Novara.