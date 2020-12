Lazio, pagata la fatica europea: il Verona sbanca l'Olimpico 1-2

La Lazio spreca un'ottima occasione per rimettersi in carreggiata in campionato dopo la gioia europea per il passaggio del girone. L'Hellas Verona è una compagine tosta e difficile da affrontare. I numeri lo dimostrano: pareggio sia in casa del Milan che della Juventus, pareggio casalingo contro la Roma e vittorie al Gewiss Stadium contro l'Atalanta e Lazio all'Olimpico nella serata di ieri, valida per l'undicesima giornata.

Indisponibile Luis Alberto e in difesa spazio a Parolo. La notizia preoccupate, nei primi minuti, è l'uscita di Acerbi. Gli scaligeri trovano coraggio e trovano il pareggio grazie all'autogoal di Lazzari, che respinge nella propria porta un tiro di Dimarco. Il pareggio dei biancocelesti arriva dopo una grande giocata del centravanti Caicedo. Cross basso, stop, splendida girata e sfera nell'angolino di destra dove Silvestri non può arrivarci. La squadra di Juric non si scompone, con ordine trova le forze di spingersi in avanti e con un po' di fortuna arriva il vantaggio: erroraccio di Radu che passa debolmente la sfera all'indirizzo di Reina, anticipato da Tameze che dribbla lo stesso portiere spagnolo e appoggia in rete la palla del 1-2.

Un Verona cinico e ordinato porta a casa un risultato pesantissimo. Simone Inzaghi paga le fatiche europee ma, non c'è preoccupazione tra gli aquilotti: testa al prossimo impegno, infrasettimanale contro il Benevento, nel derby dei fratelli Inzaghi, a caccia di un riscatto poiché reduci entrambi da una sconfitta, il primo contro il Verona e Pippo contro il Sassuolo.