Il Napoli ribalta la Sampdoria con Lozano e Petagna

Vittoria in rimonta del Napoli che ribalta la Sampdoria nel secondo tempo. Successo sofferto degli azzurri che quest'oggi non hanno brillato ma hanno avuto la capacità di rimontare e di ottenere tre punti preziosi. Blucerchiati in vantaggio con Jankto, poi nel secondo tempo sono decisivi i subentrati Lozano e Petagna.

TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam (14' st Mario Rui); Ruiz (1' st Petagna), Demme (14' st Bakayoko); Politano (1' st Lozano), Zielinski (32' st Lobotka), Insigne; Mertens. A disposizione:, Contini, Elmas, Maksimovic, Malcuit, Ospina. Allenatore: Gattuso.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Ferrari, Colley, Yoshida, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto (34' st Damsgaard); Verre (19' st Ramirez); Quagliarella. A disposizione: Askildsen, Gabbiadini, La Gumina, Leris, Letica, Ravaglia, Regini, Rocha, Silva, Tonelli. Allenatore: Ranieri.

ARBITRO: La Penna

MARCATORI: 20' pt Jankto (S), 8' st Lozano (N), 23' st Petagna (N)