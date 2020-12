Pari tra Cavese e Virtus Francavilla: reti inviolate al Lamberti

Finisce in parità la sfida tra Cavese e Virtus Francavilla: al Lamberti è 0 a 0. Gara tattica ed equilibrata, terminata con il risultato più giusto per quanto visto in campo.

Primo tempo più vispo: meglio la Cavese nella prima parte, pericolosa soprattutto con Russotto che ha sprecato una ghiotta chance per il possibile 1-0 calciando fuori a tu per tu col portiere. Nella seconda parte meglio la Virtus, pericolosa con Vazquez ma Russo si oppone. A inizio ripresa parte bene la squadra ospite con Russo che sventa due ottime occasioni, prima su Nunzella poi su Puntoriere.

Dopo un'ora di gioco combattuta, i ritmi si abbassano e le squadre iniziano a fare molta fatica a costruire occasioni. La girandola delle sostituzioni non cambia l'inerzia della gara. Nel finale la Cavese prova timidamente il forcing ma la Virtus respinge gli attacchi senza troppo affanno.

Nessun gol e un punto ciascuno: il pari del Lamberti alimenta la serie di risultati utili di entrambe le squadre.