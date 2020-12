La Gelbison vince in extremis, Biancavilla sconfitto nel finale

Il Biancavilla cede allo stadio Morra. La sfida viene decisa poco prima del 90′ da un guizzo di Coulibaly. Ferazzoli, che conferma il 3-5-2 di partenza, rispolvera in attacco Tedesco dal primo minuto in coppia con Figliolia e concede il debutto al nuovo arrivato Bonfini.

Gelbison Biancavilla: il primo tempoLa prima occasione della gara arriva al secondo giro di lancette. Dall’altezza dei 16 metri Rabbeni, ex di turno, disegna una parabola su punizione che risulta di poco alta sopra la traversa di D’Agostino. Una gara giocata su ritmi discreti vede la Gelbison ad un passo dal vantaggio al 20′. Su un calcio piazzato Bonfini riesce ad allungare il pallone di testa, in area di rigore, che termina dalle parti di Pipolo che incorna appena sopra la traversa.

Sul fronte opposto, dopo 60 secondi, Ancione è troppo timido a tu per tu con D’Agostino che salva il parziale di parità. Il match, molto combattuto su ogni pallone, non vede particolari emozioni sino al 35′ quando i padroni di casa invocano un rigore per un presunto contatto su Figliolia. La Gelbison prova a fare la gara senza trovare però sbocchi offensivi mentre il Biancavilla, dal canto suo, prova a ripartire in contropiede per buona parte della prima frazione che si chiude però sullo 0-0.La ripresaLa seconda frazione, iniziata con gli stessi 22 del primo tempo, non vede sussulti in avvio. Al 7′ uscita di pugno di D’Agostino, che sventa una punizione battuta dal lato corto dagli avanti del Biancavilla. Al quarto d’ora punizione velenosa di Uliano: la battuta del capitano dei vallesi non trova la spizzata di Figliolia e si perde di poco sul fondo.

Al 25′ la Gelbison si fa vedere ancora su palla inattiva: da un calcio d’angolo nessuno dei rossoblù, però, riesce a girare in maniera vincente verso la porta di Genovese. Al 28′ Ancione, per gli ospiti, chiama in causa dalla distanza D’Agostino, che blocca senza patemi la battuta del centrocampista siculo. Al 31′ la Gelbison si divora il vantaggio: dopo una discesa solitaria Coulibaly serve in area De Foglio che impreciso spara alto sopra la traversa. Quando la gara sembrava chiudersi sullo zero a zero è Coulibaly a sbloccare il parziale e regalare i 3 punti ai rossoblù con un colpo di testa vincente.

Allo stadio Morra termina cosi per 1-0 con la Gelbison che sale a quota 9.

Ufficio stampa Asd Gelbison