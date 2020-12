Savoia k.o nel big match, il Latina si prende i tre punti

Sconfitto il Savoia che si arrende al Latina: successo per 2 a 0 dei nerazzurri. La cronaca della gara a cura dell'ufficio stampa dei bianchi.

Dopo una fase iniziale di studio, al 7’ si vede il Latina con Tortolano, l’attaccante pontino entra in area ma è provvidenziale l’intervento di Poziello. All’11’ ancora ci prova la squadra di casa ma il tiro dalla distanza di Teraschi è facile preda di Esposito. Al 13’ si vede il Savoia con Fornito, ma il suo tiro si spegne alto sopra la traversa. Al 23’ i padroni di casa passano in vantaggio. Punizione di Tortolano, mischia in area sulla quale si avventa Giorgino che sigla l’1-0 per i nerazzurri. Al minuto ventisette occasione per il Savoia: Occhiuto trova in area De Rosa che di testa sfiora la rete del pareggio. Al 32’ ancora il Latina in avanti: angolo di Tortolano, colpo di testa di Pompei e grande parata di Esposito che evita il raddoppio dei padroni di casa; che arriva al 40’: carambola in area che finisce sui piedi di Alessandro e termina in modo rocambolesco in rete. Un minuto più tardi i Bianchi restano in dieci per l’espulsione di Orlando. Termina sul risultato di 2-0 per la squadra di Scudieri il primo tempo.

Inizia la ripresa, con il Savoia in avanti: al 1’ azione personale di Kyeremateng fermato in uscita da Alonzi. Al 4’ punizione di Fornito, ma D’Ancora manca l’appuntamento con la palla. Al 9’ ancora Kyeremateng che ci prova, ma il suo tuto si spegne sul fondo. Al 12’ punizione di De Rosa, Alonzi devia in angolo. Al 19’ Correnti cerca Fornito il tiro dell’ex Catania si perde sul fondo. Partita bloccata sul 2-0, al 33’ ci prova Scalzone dalla distanza il tiro va alto sopra la traversa. Al 46’ azione personale di Badje, che mette io mezzo ma non trova nessun compagno libero.

Di seguito il tabellino della gara:

Latina: Alonzi, Pompei, Sevieri (47’st Ricci) Teraschi (43’st Mastrone), Di Renzo, Tortolano, Barberini (34’st Bardini), Alessandro (32’st Sarritzu), Allegra (13’st Orlando), Esposito, Giorgino. A disposizione: Gallo, Vinacri, Mastrone, Atiagli, Pastore. Allenatore: Raffaele Scudieri.

Savoia: Esposito M., D’Ancora, Poziello, Orlando, Fornito (32’ Stallone), Caiazzo, Russo (19’st Badje), Occhiuto (9’st Correnti), De Rosa, Manzo, Kyeremateng (19’st Scalzone). A disposizione: Cannizzaro, Mancini, Riccio, Melillo, Kacorri. Allenatore: Salvatore Aronica.

Marcatori: 23’pt Giorgino (S); 40’pt Alessandro.

Ammoniti: 23’pt Orlando (S); 40’ pt Manzo (S); 41’pt Orlando (S); 3’st Esposito (L); 16’st Di Renzo (L).

Espulsi: 41’pt Orlando (S).

Recupero: 1’pt; 4’st.