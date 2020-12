Serie D, colpo Lavello e vittoria Rotonda Pari Picerno e Francavilla

Il risultato di giornata lo compie sicuramente il Lavello tra le lucane di D. Il colpo a Sorrento è davvero zemaniano e riapre il campionato. Ad aprire la sfida della settima giornata è Burzio con una doppietta, poi la capolista accorcia a fine primo tempo con Mezavilla. I padroni di casa sbagliano un rigore con Cunzi a inizio ripresa, ma Liccardi prima pareggia e poi ribalta il punteggio. Gli ofantini però sono in partita e impattano con Giunta, prima del gol di Burzio che vale la tripletta personale e l'aggancio al terzo posto in classifica. Sempre nel raggruppamento H il Picerno in 10 (espulso Dettori al 25' della ripresa) acciuffa il pari con Pitarresi a 7' dalla fine rispondendo a Malcore del Cerignola e il Francavilla coglie un punto nella sfida a reti inviolate di Cardito contro la Puteolana. Nel girone I il Rotonda con una rimonta pazzesca nel finale batte l'ex capolista Cittanovese: Polizzi salva i lupi del Pollino con un rigore neutralizzato a Silenzi, poi subiscono la rete dei calabresi di Corso e nel finale impattano con Ferreira all'80' e dopo 2' firmano il sorpasso con Goretta.