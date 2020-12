Blitz del Foggia al ''Veneziani'': battuto il Monopoli 2-3

Terza vittoria consecutiva per il Foggia, che nel posticipo della 15° giornata del Girone C del campionato di Lega Pro si impone in trasferta 3-2 sull'ostico campo del Monopoli. Decisive le reti di Curcio (doppietta per lui) e Garofalo, per i biancoverdi a segno invece Mercadante e Samele.

CRONACA - Moduli speculari per i due allenatori che si affidano entrambi al 3-5-2. Scienza opta davanti per il tandem composto dal giovanissimo Samele e Starita, Marchionni conferma invece lo stesso undici di domenica scorsa in grado di battere il Palermo con Curcio al fianco di D'Andrea in attacco.

Partenza sprint del Foggia che al 5' sblocca subito il risultato: missile di Curcio su punizione dai venticinque metri, nulla da fare per Menegatti apparso incerto nell'occasione. Il Monopoli non ci sta e reagisce subito: al quarto d'ora ingenuità di Curcio che atterra in area di rigore Paolucci, il direttore di gara non esita e concede la massima punizione. Dal dischetto perfetta esecuzione di Mercadante che spiazza Fumagalli e fa 1-1. I rossoneri accusano il colpo ed alla mezz'ora vanno sotto: cross dalla destra di Starita, palla al centro per l'accorrente Samele che da due passi beffa Fumagalli per il vantaggio biancoverde. I padroni di casa sembrano essere in controllo del match, ma al 43' il Foggia trova il pari: brutto errore della difesa di casa, Zambataro mette giù Curcio in area, l'arbitro dopo essersi confrontato con l'assistente indica il dischetto. Dagli undici metri il numero 10 rossonero è implacabile e ripristina il pareggio. Prima dello scadere ghiottissima occasione per il Monopoli: punizione di Lombardo, Vassallo prende il tempo a tutti e conclude a botta sicura, miracolo di Fumagalli che respinge. Dopo un minuto di recupero squadre che rientrano negli spogliatoi per l'intervallo sul punteggio di 2-2.

In avvio di ripresa subito un cambio per Scienza che getta nella mischia il secondo portiere Pozzer al posto dell'esperto Menegatti. Al 51' tentativo di Kalombo che non inquadra lo specchio. Scienza prova a giocarsi le carte Santoro e Guiebre, che prendono i posti di Samele e Vassallo, con l'intento di spingere alla ricerca del vantaggio. Al 77' è però il Foggia ad andare ad un passo dal gol: Pozzer cicca il pallone sul proprio rilancio e sfera che per sua fortuna termina sul fondo. Vantaggio che è solamente rimandato di qualche minuto, con precisione all'87': cross di Di Jenno dalla sinistra, velo di Balde per Garofalo che sotto porta insacca. Nel finale il Monopoli rimane anche in dieci per via dell'espulsione di Arena, i rossoneri gestiscono e portano a casa un successo pesantissimo.

