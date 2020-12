Taranto, seconda beffa dopo Casarano: il Gravina pareggia al 95'

Arriva la seconda beffa della stagione, dopo un'altra prestazione quasi perfetta. "Quasi" perché nei minuti conclusivi della sfida, il Taranto ha dovuto subire una rete pesante che ha determinato il risultato. Taranto-Gravina termina con il punteggio di 1-1, lo stesso pareggio e l'identica amarezza di Casarano. Osservando il bicchiere mezzo pieno si potrebbe affermare che, per la seconda volta consecutiva, i rossoblù hanno messo in mostra una prova di forza e carattere contro una big del Girone H. Tuttavia, considerare che i due punti sono arrivati nell'ultima azione della partita, lascia l'amaro in bocca sia al tecnico che all'intera squadra.

Alla vigilia Giuseppe Laterza, tecnico dei Delfini, aveva messo in guardia i suoi: "Il Gravina è una squadra in forma che arriva da una vittoria esterna importantissima". Il messaggio per Guaita e compagni è stato recepito alla perfezione e il match allo stadio Stefano Vicino ne rappresenta la prova. Peccato, perché il goal siglato da Ficara nel 5' minuto di recupero rappresenta un qualcosa che va oltre la semplice beffa. I quattro punti in meno, tra Gravina e Casarano, potrebbero pesare nell'economia della stagione. D'altronde, urge assolutamente raccogliere la parte positiva del pomeriggio quasi perfetto: la prestazione e la gara di sacrificio di tutti i calciatori impiegati. Il Taranto rappresenta un pericolo per tutti, una squadra ostica per chiunque sia in casa che fuori. La filosofia è quella giusta, la strada intrapresa è quella indicata dal direttore sportivo Francesco Montervino nel corso della conferenza stampa di presentazione della squadra a ridosso della stagione di Serie D 2020/2021. "Il Taranto deve essere nelle prime posizioni, abbiamo il dovere di rappresentare un grande club" aveva sottolineato, riassumendo quelle parole forti per un gruppo costruito ad hoc e, che ha saputo conoscersi in anticipo durante il ritiro pre-stagionale di Pietralunga in Umbria.

Ritornando alla sfida contro il Gravina, Laterza ha schierato il classico 4-2-3-1 con Sposito, Rizzo, Caldore, Guastamacchia, Sheu, Marsili, Diaby, Calemme, Santarpia, Guaita, Falcone, Nel primo tempo, il Taranto passa in vantaggio grazie alla firma di Diaby. La nota positivissima di questo match è tutta nei confronti del centrocampista. Diaby, oltre alla rete del momentaneo 0-1, ha saputo vincere qualsiasi duello a centrocampo, avviando spesso e volentieri ripartenze insidiose nel finale, quando il forcing dei padroni di casa si è fatto insistente. I rimpianti restano le occasioni non concretizzate soprattutto nella ripresa: prima con Abayian, poi con lo stesso Diaby che va a staccare di testa, debolmente, dopo un contropiede 3 vs 1. Evidentemente non è solo sfortuna, bisognerà lavorare molto sui diversi aspetti che vengono a mancare nel finale: freddezza e concentrazione.