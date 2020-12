Benevento. Contro la Lazio per esorcizzare la sfortuna

La gara contro il Sassuolo, seppure finita con una sconfitta, ci ha confermato che il Benevento può giocarsela contro tutti ed in ogni condizione.

A condannare i ragazzi di Inzaghi alla sconfitta sono state la sfortuna e le grandi parate di Consigli ma la prestazione è stata di assoluto livello ed il finale sarebbe potuto e dovuto essere di tutt'altra foggia. Come si è detto e scritto da più parti, è la prima volta in questo campionato che una squadra di massima serie tira in porta oltre trenta volte e non realizza nemmeno un gol.

La fortuna per la Strega è che domani sera si ritorna già in campo: contro la Lazio i giallorossi vorranno certamente confermare l'ottimo periodo di forma e portare a casa punti preziosi per il raggiungimento della salvezza.

Tra le fila del Benevento si rivedrà, finalmente, Viola che sarà inserito nella lista dei convocati: il numero 10 non ha, ovviamente, possibilità di giocare dal 1' ma scenderà quasi sicuramente in campo a gara in corso in modo da fargli recuperare pian piano la condizione fisica vista la lunga assenza. Potrebbero tirare il fiato Barba ed Improta con Foulon e Iago Falque che che ritroverebbero posto tra i titolari.