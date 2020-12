Al Gladiator non riesce il tris di successi: il Muravera vince per 2-1

Non riesce il tris di successi consecutivi al Gladiator che è uscito sconfitto per 2-1 dalla trasferta di Muravera. La compagine sarda ha disputato una buonissima partita, mettendo in difficoltà più volte la retroguardia nerazzurra. Il Gladiator è sceso in campo con un atteggiamento diverso rispetto alle ultime uscite di campionato dove ha dominato più volte l'avversario. Per il sodalizio sammaritano si tratta della seconda sconfitta stagionale.

Ora, per di Pietro e soci è tempo di archiviare al più presto la sconfitta e di ripartire con un successo, magari tra una settimana quando al "Piccirillo" si presenterà il team laziale del Monterosi che, nell'ultimo turno di campionato, è uscito vittorioso contro il Lanusei. Un motivo in più per i sammaritani per disputare le ultime partite dell'anno solare con maggiore convinzione nei propri mezzi, per concludere l'anno in bellezza.