Tamponi negativi, mercoledì si recupera il "Derby della Cremosina"

Saranno in campo prima di quanto ci si potesse aspettare Gozzano e Borgosesia, l'una contro l'altra per giocarsi la gara forse più attesa di tutta la stagione da parte delle due tifoserie, anche se non potranno ancora essere fisicamente allo stadio. Il "D'Albertas" senza tifosi si accenderà comunque perché il recupero è stato è programmato per mercoledì 16 alle 14.30 anche se inizialmente la LND aveva rinviato a data da destinarsi la gara non giocata domenica a causa di un sierologico positivo per quattro rappresentanti della rosa valsesiana a disposizione di Carlo Prelli.

I tamponi molecolari a cui i giocatori positivi del Borgosesia si sono sottoposti tuttavia hanno dato esito negativo cancellando ogni ostacolo per il ritorno in campo dei granata: il Borgosesia mercoledì 16 avrebbe dovuto giocare in trasferta con l'Arconatese ma la gara, già rinviata preventivamente per le notizie rincorsesi nel weekend, è stata rimandata lasciando libero lo spazio per riprogrammare il "Derby della Cremosina" che potrà così essere subito recuperato al pari delle altre gare della 9ª giornata.