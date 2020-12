Paganese-Foggia: cambia l'orario del match

Cambia l'orario di Paganese-Foggia. La gara in programma mercoledì 23 dicembre, inizialmente prevista per le ore 20:45, è stata infatti anticipata alle 17:30 a ratifica degli accordi intercorsi tra le due società. Questo il comunicato del club rossonero:

"Il club rossonero rende noto che, in seguito agli accordi tra società avallati dalla Lega Pro, il match Paganese-Foggia valido per la 17^ giornata del campionato di Serie C – girone C, in programma mercoledì 23 dicembre, verrà disputato alle ore 17:30".