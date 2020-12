Gravina-Taranto, Laterza: "Bisognava chiudere prima la gara"

Un buon Taranto viene beffato nei secondi finali allo stadio Stefano Vicino contro il Gravina. Il finale fotocopia di Casarano: una partita giocata in modo ordinato e con il giusto equilibrio ed altri due punti persi per una disattenzione, o meglio, una giocata degli avversari. Il Gravina ci ha creduto fino alla fine, i rossoblù non hanno concretizzato le occasioni in contropiede. Questo potrebbe rappresentare il giusto riassunto di una partita divertente ed apertissima, che ha regalato un colpo di scena favoloso per i padroni di casa e un amaro in bocca per i Delfini.

"Il Gravina ci ha creduto fino alla fine. Abbiamo giocato bene, non avevamo subito nulla prima del goal. Non mi è piaciuto l'atteggiamento del direttore di gara. Se si vuole far battere la punizione nel finale va bene, ma il calcio d'angolo a tempo scaduto, no", sono state le parole di Giuseppe Laterza, soddisfatto della prova dei suoi ma un po' meno per le decisione dell'arbitro. Inoltre, l'allenatore rossoblù evidenzia: "E' stata una partita dura, di quelle che bisognava chiuderle con l'occasione giusta". In effetti, la grande chance di chiudere ed ipotecare il punteggio, il Taranto l'ha avuta, e di dimensioni clamorose: tre contro uno, non concretizzato prima da Abayian e poi da Diaby. Rammaricarsi non serve a nulla, testa alla prossima partita casalinga contro l'Aversa Normanna, in casa allo stadio Iacovone.