Roma, prestazione superiore al Dall'Ara: i sorteggi regalano il Braga

Sorteggio non proprio semplice per la Roma: pesca lo Sporting Braga e Paulo Fonseca avverte che non sarà certamente una passeggiata. Il sorteggio di Europa League, valido per i sedicesimi, si è concluso all'indomani della grande vittorio al Dall'Ara contro il Bologna. La compagine guidata da Sinisa Mihajlovic non è mai entrata in partita, ma alla vigilia i giallorossi attendevano un avversario ostico e che, solitamente, vende cara la pelle.

Infatti, l'atteggiamento è stato sorprendente, anche se vanno considerate le grandissime prove da calciatori superiori di Dzeko, Veretout e Mkhitaryan. Fonseca ha passato una domenica pomeriggio ambiguo: tranquillo per la prestazione ma in tribuna per la squalifica. La sveglia al Bologna rappresenta la giusta risposta ai dubbi in settimana, dopo i passi falsi contro Napoli e Sassuolo. La squadra esprime un bel calcio, il mix tra giovani e calciatori esperti sta dando i giusti frutti. Tuttavia, l'infrasettimanale contro un Torino ferito e con un'Atalanta spumeggiante ma avvolta dal caso Gomez, potrebbero essere i due banchi di prova, prima di chiudere il 2020, augurandosi un nuovo anno ricco di successi, e chissà qualche sorpresa in positivo.