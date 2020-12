Benevento-Lazio è anche Inzaghi vs Inzaghi: i precedenti

Benevento e Lazio si affronteranno per la quarta volta nella loro storia nel match di domani sera al "Vigorito" valido per la 12a giornata di Serie A.

I precedenti incontri sono finiti tutti a favore dei capitolini. Il 23 agosto del 2008 il primo incrocio: si trattava di Coppa Italia e i biancoazzurri, all'epoca allenati da Delio Rossi, prevalsero per 5-1. In quella gara l'attuale D.s. giallorosso Pasquale Foggia militava con i romani e servì l'assist a Pandev per la quinta rete. E' Gori l'unico dei calciatori impegnati all'epoca presente ancora oggi nella rosa giallorossa.

In Serie A, nella stagione 2017/18, il Benevento perse contro la Lazio per 5-1 al "Vigorito" e per 6-2 all'"Olimpico". Sono solo 3 i "superstiti" di quella compagine giallorossa ancora in rosa nel sodalizio sannita: si tratta di Letizia, Del Pinto e Viola.

Mister Inzaghi ha affrontato in carriera la Lazio in 4 occasioni, 3 alla guida del Milan e 1 alla guida del Bologna. Il bilancio totale è di 3 sconfitte e una vittoria: il successo arrivò il 31 agosto 2014: Milan-Lazio si chiuse con il punteggio di 3-1 in favore dei rossoneri.

L'unico precedente che ha visto i fratelli Inzaghi fronteggiarsi da avversari in panchina risale al 26 dicembre del 2018: Pippo era alla guida del Bologna e Simone si aggiudicò il match con il punteggio di 2-0 (reti di Luiz Felipe e Lulic).