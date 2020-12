Lazio. S. Inzaghi: "Col Benevento per me sarà una sfida particolare"

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa dell'impegno di domani sera contro il Benevento allenato da suo fratello Filippo. Queste le parole del tecnico biancoazzurro:

"Sarà una sfida particolare per me: giocare da avversario contro mio fratello sarà emozionante. Ognuno farà la propria partita nel migliore dei modi. Alla fine ci abbracceremo e sarà una grandissima soddisfazione per i nostri genitori e i nostri figli.

Sarà una partita difficile da affrontare, come lo sono tutte. Ognuno cercherà di fare il proprio meglio. Ora dobbiamo migliorare la nostra posizione in classifica. Non abbiamo fatto un buon cammino in casa. L'assenza dei nostri tifosi si fa sentire, ma ora dobbiamo andare avanti. La Champions ci ha portato via tante energie, sia fisiche che mentali.

Formazione? Dovremo valutare. Avremo qualche assenza, tra squalifiche e infortuni, ma faremo una bella partita".