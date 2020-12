Benevento. Inzaghi: "Avere Simone come avversario sarà complicato"

Mister Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha parlato del prossimo match, in programma per domani sera al "Vigorito", contro la Lazio di suo fratello Simone. Queste le parole del tecnico giallorosso:

"Viola è convocato e sta bene. Non è pronto per giocare dall'inizio perché è fuori da marzo ma è importante averlo recuperato: pian piano recupererà la condizione. Per noi è un arma in più. Per Moncini bisogna vivere alla giornata: speravamo di recuperarlo prima ma la caviglia gli da ancora dolore. Spero di recuperarlo per le ultime due gare di dicembre.

Non abbiamo giocatori stanchi. La squadra sta molto bene dal punto di vista psicofisico: non stravolgerò una squadra che ci sta dando grandi soddisfazioni. I dubbi sono legati al fatto che tutti si allenano molto bene. Con Iago Falque ci vuole cautela: ha recuperato, ha giocato qualche minuto col Sassuolo e vedremo di fargli mettere ulteriori minuti nelle gambe anche domani.

In difesa siamo contati a causa degli infortuni. Foulon mi da ampie garanzie e se giocherà farà sicuramente bene: è rientrato anche lui da un infortunio.

Al di là di tutto, penso che per i nostri genitori e per tutti quelli che ci vogliono bene sarà una bella giornata. Saremo, io e Simone, avversari per 90' ma sarà complicato averlo accanto come "nemico" visto il bene che ci lega.

Tuia è un giocatore che si è fatto trovare pronto al momento dell'infortunio di Caldirola: è un ottimo giocatore e sarebbe in Serie A da più tempo se non avesse avuto qualche infortunio di troppo.

Quando tutti ci davano già retrocessi in partenza ci sono rimasto male perché visto quanto fatto in B lo scorso anno, in termini di record, non me lo sarei aspettato. Queste partite in Serie A mi hanno reso orgoglioso perché i miei ragazzi non sono mai mancati sotto il punto di vista dell'atteggiamento. Ora dobbiamo continuare su questa strada: se saremo sempre quelli delle ultime quattro partite potremo divertirci e far divertire.

I nostri attaccanti sono i nostri primi difensori, sono apprezzati dai compagni per il lavoro che fanno. Non sono preoccupato dalla mancanza dei loro gol perché so che faranno i gol che ci serviranno per salvarci".