Pro Vercelli-Albinoleffe 2-2, Emmanuello salva la Pro dalla beffa

Spreca una buona opportunità per tornare in vetta la Pro Vercelli che non va oltre al pareggio in casa contro l’Albinoleffe rischiando anche di perdere. Le bianche casacche vincendo e portando a casa i tre punti mercoledì nel recupero contro il derelitto Livorno avrebbero agguantato il Renate fermato in pieno recupero a Olbia.

La cronaca Buon inizio per la Pro, al 9’ Padovan va vicino da posizione defilata all’eurogol, al 11’ i padroni di casa passano in vantaggio con un colpo di testa di Hristov su punizione di Emmanuello, per il difensore secondo centro stagionale; la Pro preme alla ricerca del raddoppio, al 25’ Comi viene anticipato al momento di battere a rete, al 32’ ancora più importante l’occasione per Rolando che manca un due a zero che non sembrava impossibile e al 35’ arriva il pari dell’Albinoleffe con Galeandro lesto ad approfittare di una respinta non perfetta di Saro. La Pro reagisce con un paio di punizioni che però non portano pericoli alla porta dei lombardi.

La ripresa parte con il vantaggio dell’Albinoleffe, un contropiede origina una punizione che Genevier trasforma con maestria, due a uno per gli ospiti; la Pro non molla e riparte ad attaccare a testa bassa, al 64’ Blaze viene atterrato ma per l’arbitro non ci sono gli estremi per il rigore, al 70’ mezza rovesciata di Rolando che non inquadra la porta, al 77’ il nuovo entrato Borello centra la traversa, a sei minuti dalla fine Emmanuello dalla distanza impegna Savini, è la prova generale della punizione vincente dell’88’ del centrocampista vercellese. Finisce due a due.