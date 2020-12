Casella: “Un match positivo, peccato non sia arrivata la vittoria”

La Pro Vercelli manca l’appuntamento con la vittoria venendo fermata sul 2 a 2 in casa dall’Albinoleffe, commenta così il punto conquistato il direttore sportivo delle bianche casacche Alex Casella: “Fino al pareggio dell’Albinoleffe il match era stato a senso unico, peccato non aver trovato il due a zero. Li abbiamo messi alle corde, dopo il pari loro hanno preso coraggio, siamo stati bravi a trovare il due a due alla fine.

Segnalo oltre al rigore di Emmanuello un rigore che rivisto era netto che non ci è stato dato; penso sia stato un match positivo, ci sono state solo un paio di sbavature, i ragazzi e il mister stanno facendo un ottimo lavoro. Abbiamo raccolto qualcosa meno di quanto meritavamo nelle ultime partite ma il bilancio è più che positivo, il gruppo merita la fiducia di tutti. Puntiamo ai play-off, per ora siamo in linea con i nostri obbiettivi, siamo soddisfatti e possiamo lavorare in maniera serena. A livello di mercato non c’è molto da fare, dobbiamo valutare con il mister, valuteremo se e come intervenire”.